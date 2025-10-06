FRANÇA POLÍTICA: Primeiro-ministro da França renuncia horas após anunciar novo gabinete

O que fará o presidente francês, Emmanuel Macron? A pergunta ecoa nesta segunda-feira (6) na França, após a renúncia de seu terceiro primeiro-ministro em um ano, entre pedidos por novas eleições e por sua saída em meio a uma profunda crise política.

O Hamas e Israel realizarão negociações indiretas no Egito nesta segunda-feira (6) para encerrar quase dois anos de guerra em Gaza, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, instou as delegações a agirem "rapidamente".

ESTOCOLMO:

Os cientistas americanos Mary E. Brunkow e Fred Ramsdell, e o japonês Shimon Sakaguchi, ganharam o Prêmio Nobel de Medicina por suas pesquisas sobre como o corpo controla o sistema imunológico, anunciou o júri nesta segunda-feira (6).

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

CARACAS:

Venezuela avisa aos EUA que 'extremistas' planejam atacar embaixada americana em Caracas

A Venezuela alertou, nesta segunda-feira (6), sobre um plano de "extremistas" para colocar "explosivos" na embaixada dos Estados Unidos em Caracas, em um contexto de crescente tensão entre ambos os países pela mobilização militar de Washington no Caribe.

WASHINGTON:

Começa segunda semana de 'shutdown' nos EUA sem perspectiva de acordo

O bloqueio orçamentário nos Estados Unidos entra, nesta segunda-feira (6), na sua segunda semana e ameaça prolongar-se devido às marcadas diferenças entre democratas e republicanos, em momentos em que o presidente Donald Trump assegura que começaram as demissões de funcionários federais.

CHICAGO:

Governo dos EUA declara Chicago 'zona de guerra'

O governo dos Estados Unidos classificou neste domingo Chicago como "zona de guerra", para justificar o envio de soldados contra a vontade da administração democrata da cidade. Ao mesmo tempo, tropas do estado da Califórnia foram enviadas para o Oregon, apesar do bloqueio dessa medida pela Justiça.

-- EUROPA

NIMES, França:

Gisèle Pelicot enfrenta um último acusado por estupro na França

Gisèle Pelicot retornou ao tribunal na França na segunda-feira, quase um ano após condenar com sucesso 51 homens por estupro ou agressão sexual, após um deles recorrer da sentença no caso que a elevou a ícone feminista global.

=== ECONOMIA ==

PEQUIM:

China ganha impulso na corrida com os EUA para fabricar chips de ponta

A China ganha força em sua corrida com os Estados Unidos para desenvolver microchips de ponta para inteligência artificial, embora analistas digam que ainda levará alguns anos para se igualar à gigante americana Nvidia.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

MUMBAI:

Filmes de terror emergem em Bollywood e conquistam o público na Índia

O gênero de terror foi por muito tempo marginalizado pela indústria cinematográfica de Bollywood da Índia, mas se reinventou com uma mistura de comédia, mitologia e grandes estrelas que impulsionam seu sucesso de bilheteria.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

-Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

