OpenAI faz enorme encomenda de chips da AMD e entrará em seu capital acionário

A start-up californiana de inteligência artificial OpenAI chegou a um acordo estratégico com a fabricante americana de semicondutores AMD, da qual se tornará acionista, para comprar um volume maciço de chips, anunciaram as empresas nesta segunda-feira (6). Segundo um comunicado conjunto, este pedido abrange placas gráficas, também chamadas de GPU (graphics processing unit), essenciais para o desenvolvimento da Inteligência Artificial (IA).

No total, a AMD se comprometeu a fornecer GPUs com uma potência total de 6 gigawatts (GW). Na abertura de Wall Street, a AMD estava cotada em alta de mais de 30%. Embora não seja possível determinar o número exato de processadores exclusivamente com base nesta cifra, isto representa vários milhões de GPUs. Com esta aliança, a OpenAI demonstra sua intenção de diversificar suas fontes de fornecimento de semicondutores para não depender unicamente da gigante do setor, a empresa americana Nvidia. No fim de setembro, a Nvidia anunciou um investimento de até 100 bilhões de dólares (aproximadamente R$ 534,9 bilhões) na OpenAI para criar uma infraestrutura para a inteligência artificial (IA) de última geração.

Isto representa um grande benefício para o grupo sediado em Santa Clara, Califórnia, que, segundo especialistas, enfrenta a concorrência, além da Nvidia, da chinesa Huawei, assim como da Amazon e da Google. Estes dois gigantes desenvolveram seus próprios chips para responder às suas enormes necessidades: o Trainium para a Amazon Web Services (AWS), filial da Amazon dedicada à informática na nuvem (cloud computing) e a Tensor Processing Unit (TPU) para a Google. O ritmo de investimentos do criador do ChatGPT é inédito na história do capitalismo americano. Além dos megacontratos celebrados com Nvidia ou AMD, a OpenAI também está está envolvida no projeto faraônico Stargate, que implica 500 bilhões de dólares (R$ 2,67 trilhões) em investimentos em novos centros de dados (data centers).

- "Avanço para a AMD" - A situação é ainda mais especial porque a OpenAI só vai gerar 13 bilhões de dólares (R$ 69,5 bilhões) em receitas este ano e não prevê um primeiro lucro antes de 2029, admitiu seu diretor, Sam Altman. Os equipamentos para centros de dados representaram aproximadamente metade do faturamento da AMD no ano passado. O grupo registrou um aumento de 94% em suas receitas neste segmento em 2024.

"É um avanço para a AMD", avaliou Matt Britzman, analista da Hargreaves Lansdown. "Demonstra que seus chips de nova geração (esperados para o próximo ano) constituem uma opção viável para os maiores players da IA". Em virtude do convênio anunciado nesta segunda-feira, a AMD emitirá, com destino à OpenAI, 160 milhões de "warrants", produtos financeiros derivados que podem se tornar ações sob certas condições. Esta conversão poderá ser feita "à medida que certos objetivos forem cumpridos", segundo o comunicado. Também está condicionada a outros critérios, como a evolução do preço das ações da AMD e o cumprimento dos objetivos comerciais da OpenAI.