Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Na França, líderes de esquerda pedem impeachment de Macron, após renúncia de Lecornu

Na França, líderes de esquerda pedem impeachment de Macron, após renúncia de Lecornu

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Líderes de esquerda defenderam o impeachment do presidente da França, Emmanuel Macron, após a renúncia do primeiro-ministro Sébastien Lecornu.

O líder do partido França Insubmissa, Jean-Luc Mélenchon, argumentou que a França entrou em um período político "sem precedentes" ao ter três governos no espaço de um ano e considerou que parte da culpa é "a incapacidade" do presidente do país, Emmanuel Macron, de controlar tal situação.

Os comentários foram feitos em um texto, publicado nesta segunda-feira. "Ele Macron é a fonte do caos! Porque convocou eleições legislativas antecipadas cujos resultados se recusou a aceitar. E desde então, a República, a democracia, foi distorcida!", escreveu.

Mélenchon sugere que, para responder à esta situação, é necessário "voltar ao povo". "Temos de questionar a legitimidade do presidente da República nas formas que a nossa democracia parlamentar permite. Repito: nas formas institucionais que temos. Quais são? Existe uma. Trata-se da destituição do Presidente da República, prevista na própria Constituição", menciona.

Segundo ele, a destituição é desejável e, portanto, "deve ser possível". O político afirma que a saída de Macron já foi solicitada por 104 deputados na Assembleia Nacional, número que representa "vasta maioria" absoluta dos representantes eleitos da Nova Frente Popular, a coligação de diversos partidos e movimentos da esquerda francesa.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar