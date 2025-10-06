Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ministro da Defesa da França deixa governo horas após renúncia do primeiro-ministro

Ministro da Defesa da França deixa governo horas após renúncia do primeiro-ministro

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Apenas um dia após ser indicado ao cargo de ministro da Defesa da França, Bruno Le Maire anunciou que deixará o governo e que vai transferir a função ao primeiro-ministro Sébastien Lecornu. Mais cedo, Lecornu havia renunciado à posição de premiê, mas ele deve permanecer de maneira interina no posto até a nomeação de um sucessor.

Le Maire, que já foi ministro das Finanças, disse no X ter aceitado ingressar o governo por um "senso de missão" diante de desafios geopolíticos. "Percebo que minha decisão provocou respostas incompreensíveis, falsas e desproporcionais em algumas pessoas", escreveu.

"Nestas condições, propus ao Presidente da República, no final da manhã, que me retirasse do governo sem demora e transferisse as minhas responsabilidades como Ministro das Forças Armadas para o primeiro-ministro", acrescentou.

A renúncia de Lecornu veio apenas cerca de 14 horas após o recém-indicado premiê anunciar a composição do gabinete. O governo manteve vários ministros do ex-primeiro-ministro, François Bayrou, que havia sido derrubado pelo Parlamento em meio à dificuldade em aprovar um orçamento.

Analistas preveem que o presidente francês, Emmanuel Macron, indicará um novo premiê em breve. Macron, porém, tem a opção de convocar novas eleições parlamentares ou de renunciar, alternativas ainda consideradas improváveis. O presidente participa hoje de diversas reuniões no Palácio do Eliseu para definir seu futuro, de acordo com a imprensa francesa.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar