Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Macron encarrega Lecornu de 'negociações finais' após aceitar sua renúncia como primeiro-ministro francês

Macron encarrega Lecornu de 'negociações finais' após aceitar sua renúncia como primeiro-ministro francês

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente francês, Emmanuel Macron, encarregou nesta segunda-feira (6) Sébastien Lecornu de conduzir as "negociações finais" até quarta-feira (8) em busca da "estabilidade do país", horas após aceitar sua renúncia ao cargo de primeiro-ministro. 

Macron lhe confiou "a responsabilidade de conduzir, até quarta-feira à noite, as negociações finais para definir uma plataforma de ação e estabilidade para o país", anunciou a Presidência francesa. 

Lecornu apresentou sua renúncia nesta segunda-feira, horas após o anúncio de seu governo gerar tensões com seus parceiros no partido conservador Os Republicanos (LR) e ser rejeitado pela oposição, que já havia derrubado seus dois antecessores em menos de um ano.

vl-fff-tjc/mb/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

governo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar