Lecornu confirma 'negociações finais' até o dia 8 a pedido de Macron, horas após renunciar

Autor Agência Estado
Horas após anunciar renúncia, o primeiro-ministro da França, Sébastien Lecornu, confirmou nesta segunda-feira, 6, que conduzirá um rodada de "negociações finais" com forças políticas em busca da "estabilidade do país".

Em reunião no Palácio do Eliseu, o presidente francês, Emmanuel Macron, havia solicitado ao premiê que realizasse novas conversas.

"Direi ao Chefe de Estado na quarta-feira à noite se isso é possível ou não, para que ele possa tirar todas as conclusões necessárias", escreveu Lecornu, em breve publicação no X.

