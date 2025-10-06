Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fruta exótica mobiliza bombeiros na Alemanha

Brigadistas foram acionados após diversos moradores se queixarem do que temiam ser um vazamento de gás – mas na verdade era apenas um durian, fruta que lembra a jaca e é famosa pelo seu forte odor.O Corpo de Bombeiros da cidade de Wiesbaden, no estado alemão de Hessen, recebeu quatro chamados no último sábado (04/10) para lidar com o que moradores acreditavam ser um vazamento de gás – mas, na verdade, era apenas o cheiro exalado por uma singela fruta. O durian, que é originário do Sudoeste Asiático, emite um odor muito semelhante ao do gás encanado, e que chamou a atenção de transeuntes que passavam por um shopping center em um edifício da cidade. No primeiro chamado, a brigada não conseguiu detectar a presença de gás, apesar dos esforços empreendidos; o prédio, aliás, sequer dispunha de uma tubulação de gás. Mesmo assim, novos chamados fizeram os bombeiros voltarem ao local na mesma noite. Após inspecionarem as lojas do shopping, os bombeiros finalmente encontraram o durian dentro de um mercadinho asiático. Segundo a corporação, a explicação mais plausível é que o sistema de ventilação do shopping tenha espalhado o cheiro por todo o edifício. Mas justo quando o mistério parecia solucionado, alguém voltou a acionar os bombeiros pelo mesmo motivo de suspeita de vazamento de gás, desta vez em outro edifício. Só então descobriu-se que o cheiro sentido por moradores na escadaria vinha, na verdade, do apartamento de um vizinho que também apreciava a iguaria. Autor: Felix Tamsut (com dpa, AFP)

