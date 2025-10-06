Fabio Cannavaro é o novo técnico da seleção do Uzbequistão

O ex-zagueiro Fabio Cannavaro, capitão da Itália campeã mundial em 2006, é o novo técnico da seleção do Uzbequistão, que em 2026 disputará a Copa do Mundo pela primeira vez, anunciou a federação do país nesta segunda-feira (6). Será a segunda vez que Cannavaro, de 52 anos, comandará uma seleção, depois de dirigir a China em dois jogos (ambos com derrota) no início de 2019, antes de pedir demissão.

"É um especialista renomado, um dos melhores zagueiros de sua geração, com participações em quatro Copas do Mundo e campeão mundial em 2006", destacou a federação do Uzbequistão em comunicado. Cannavaro tem pela frente o desafio de dirigir a seleção asiática em seu primeiro Mundial, no ano que vem, nos Estados Unidos, México e Canadá. Timur Kapadze, que comandou o Uzbequistão nas Eliminatórias, deve integrar a comissão técnica de Cannavaro, segundo a imprensa local. Campeão pelo Parma e pelo Real Madrid, e com passagens por Juventus e Inter de Milão, Fabio Cannavaro encerrou sua carreira como jogador no Al-Ahli Dubai.