EUA emite 20% menos vistos de estudante em relação ao ano passado

O governo dos Estados Unidos emitiu 20% menos vistos de estudante em agosto, após o endurecimento de medidas promovidas pelo presidente Donald Trump. A Índia liderou a queda no número de vistos emitidos, seguida pela China, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (6). Foram emitidos 313.138 vistos de estudante em agosto, o mês mais comum para início de aulas nos EUA. O número representou uma queda de 19,1% em relação ao mesmo mês de 2024, de acordo com relatório da Comissão Internacional de Comércio.

A Índia, que forneceu o maior número de estudantes estrangeiros no país no ano passado, registrou a maior redução na emissão de vistos de estudante, com queda de 44% em comparação ao ano anterior. As autorizações para estudantes chineses também diminuíram, mas em menor proporção: -12% no último ano. Pequim tem criticado regularmente o tratamento dado a alguns estudantes chineses durante sua entrada ou estada nos EUA, em meio a tensões diplomáticas entre as duas potências. As estatísticas mostram ainda forte queda no número de vistos concedidos a estudantes de países de maioria muçulmana; por exemplo, as admissões provenientes do Irã caíram 86%. Na América Latina e Caribe, os cinco países que mais enviam estudantes aos EUA registraram reduções: Brasil -6,8%, México -10%, Colômbia -16%, Peru -11% e Bahamas -4%.

Os dados não refletem o total de estudantes já residentes nos EUA, muitos dos quais permanecem com vistos emitidos anteriormente. Desde seu retorno à Casa Branca, Trump tem dado prioridade tanto à limitação da imigração quanto ao enfraquecimento das universidades, vistas por sua administração como centros-chave de poder da esquerda. O secretário de Estado Marco Rubio suspendeu brevemente o processamento de vistos de estudante em junho, mês de pico, enquanto determinava que as embaixadas americanas revisassem as redes sociais dos solicitantes.