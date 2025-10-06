Desaparece uma estela antiga da necrópole egípcia de Saqqara

Uma placa de pedra com inscrições de mais de 4 mil anos desapareceu misteriosamente da necrópole de Saqqara, indicaram as autoridades egípcias semanas depois do roubo de um bracelete de ouro milenar no Museu do Cairo. Em um comunicado, o Ministério de Antiguidades egípcias anunciou "o desaparecimento de uma estela antiga da tumba de Khenti Ka no sítio arqueológico de Saqqara", perto do Cairo, e a abertura de uma investigação.

Segundo o ministério, a placa estava em uma tumba da sexta dinastia (2345-2181 a.C.), descoberta nos anos 1950 e fechada em 2019. Este desaparecimento ocorre após a prisão em meados de setembro de quatro pessoas, entre elas uma restauradora do Museu do Cairo, pelo roubo no local de um bracelete de 3.000 anos, vendido por 3.400 euros e fundido em uma oficina do Cairo. Esse bracelete de ouro adornado com pérolas esféricas de lápis-lazúli do reino de Amenemope, faraó da 21ª dinastia (1070–945 a.C.) tinha desparecido de seu cofre de segurança no laboratório de restauração do museu egípcio, segundo as autoridades. A investigação mostrou que o bracelete foi roubado no museu, vendido a diferentes intermediários e "fundido junto com outras joias", segundo o Ministério do Interior.