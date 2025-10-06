Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Depois de Sinner, Zverev também se despede do Masters 1000 de Xangai

Autor AFP
No dia seguinte ao abandono do favorito Jannik Sinner, o Masters 1000 de Xangai ficou sem o segundo jogador mais bem ranqueado do torneio, o alemão Alexander Zverev (N.3), derrotado na terceira rodada pelo francês Arthur Rinderknech (N.54) nesta segunda-feira (6).

Rinderknech fechou o jogo em 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4-6, 6-3 e 6-2, em duas horas e 12 minutos.

Depois de quebrar o serviço do francês no terceiro game da partida, Zverev manteve a vantagem para vencer o primeiro set e parecia ter o jogo sob controle.

Mas tudo mudou no início da segunda parcial: o alemão teve problemas para encaixar seu saque e, depois de ceder uma quebra no quarto game, não conseguiu reagir e acabou eliminado.

Com a derrota de Zverev, apenas três jogadores do Top 10 no ranking da ATP continuam vivos no torneio: o sérvio Novak Djokovic (N.5), o australiano Alex de Minaur (N.7) e o italiano Lorenzo Musetti (N.9).

