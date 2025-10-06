Chicago e Estado de Illinois processam Trump por envio de Guarda Nacional

O Estado de Illinois, nos Estados Unidos, e Chicago, a capital, entraram com uma ação judicial para impedir a atuação da Guarda Nacional na cidade. A medida vem após o presidente do país, Donald Trump, autorizar o envio de 300 agentes da força para conter protestos contra a política imigratória de Trump.

De acordo com o procurador-geral estadual de Illinois, a administração federal não forneceu nenhuma explicação legal para justificar o envio das tropas. Para o procurador, as tropas só causariam "mais confusões e aumentariam a desconfiança na polícia", além de prejudicarem a economia estadual.