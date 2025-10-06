Centenas de alpinistas resgatados no Everest após forte nevasca na China

Centenas de pessoas foram resgatadas no sopé do monte Everest devido à forte nevasca na China, que também causou a morte de um alpinista por hipotermia, informou a emissora estatal CCTV na noite de domingo (5). As autoridades resgataram cerca de 350 alpinistas em um vale no lado chinês do Everest, mas mais de 200 pessoas permaneceram presas em acampamentos em altitudes elevadas na montanha, informou a emissora.

De acordo com a reportagem, as equipes de resgate conseguiram contatá-los e os pediram para se deslocarem a um ponto de encontro combinado. A AFP não conseguiu entrar em contato com as autoridades nessas áreas. Um alpinista contatado pela AFP compartilhou vídeos nas redes sociais de barracas naquela área quase completamente cobertas de neve e disse ter conseguido chegar a uma vila em segurança no domingo. A nevasca no planalto tibetano também causou estragos na província de Qinghai, ao norte da região do Tibete, onde um alpinista morreu devido à exposição ao frio, informou a CCTV, citando os serviços de segurança.