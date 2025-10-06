AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS
AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 7 DE OUTUBRO DE 2025 ATÉ TERÇA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2025
A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.
(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas
(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas
TERÇA-FEIRA, 7 DE OUTUBRO DE 2025
Europa
(+) BERLIM (Alemanha) - Exibição sobre Nova Music Festival estreia na Europa dois anos após ataques - 07H00
PARIS (França) - Processo de apelação Airbus e Air France no caso do acidente Rio-Paris de 2009 - (até 27 de Novembro)
MOSCOU (Rússia) - Aniversário do presidente Vladimir Putin -
Oriente Médio e África do Norte
ISRAEL - Segundo aniversário do ataque do Hamas a Israel - 01H00
TEL AVIV (Israel) - Concerto em memória das vítimas dos ataques de 7 de outubro - 16H30
QUARTA-FEIRA, 8 DE OUTUBRO DE 2025
Américas
BUENOS AIRES (Argentina) - Veredicto da Justiça argentina sobre tentativa de assassinato da ex-presidente Cristina Kirchne -
QUINTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO DE 2025
Américas
RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflação do mês de setembro - 10H00
SÁBADO, 11 DE OUTUBRO DE 2025
Europa
(+) CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa Leão lidera oração pela paz - 14H00
SEGUNDA-FEIRA, 13 DE OUTUBRO DE 2025
Américas
(+) BRASÍLIA (Brasil) - Pré-COP (encontro preparatório reunirá ministros responsáveis pelas negociações climáticas) - (até 14)
Europa
(+) ESTOCOLMO (Suécia) - Anúncio do Prêmio Nobel de Economia - 07H45
VIENA (Áustria) - Publicação do relatório mensal da Opep - 07H00Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente