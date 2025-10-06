Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 7 DE OUTUBRO DE 2025 ATÉ TERÇA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2025

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 7 DE OUTUBRO DE 2025

Europa

 (+) BERLIM (Alemanha) - Exibição sobre Nova Music Festival estreia na Europa dois anos após ataques -  07H00

 PARIS (França) - Processo de apelação Airbus e Air France no caso do acidente Rio-Paris de 2009 -  (até 27 de Novembro)

 MOSCOU (Rússia) - Aniversário do presidente Vladimir Putin - 

Oriente Médio e África do Norte

 ISRAEL - Segundo aniversário do ataque do Hamas a Israel -  01H00

 TEL AVIV (Israel) - Concerto em memória das vítimas dos ataques de 7 de outubro -  16H30

QUARTA-FEIRA, 8 DE OUTUBRO DE 2025

Américas

 BUENOS AIRES (Argentina) - Veredicto da Justiça argentina sobre tentativa de assassinato da ex-presidente Cristina Kirchne - 

QUINTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO DE 2025

Américas

 RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflação do mês de setembro -  10H00

SÁBADO, 11 DE OUTUBRO DE 2025

Europa

 (+) CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa Leão lidera oração pela paz -  14H00

SEGUNDA-FEIRA, 13 DE OUTUBRO DE 2025

Américas

 (+) BRASÍLIA (Brasil) - Pré-COP (encontro preparatório reunirá ministros responsáveis pelas negociações climáticas) -  (até 14)

Europa

 (+) ESTOCOLMO (Suécia) - Anúncio do Prêmio Nobel de Economia -  07H45

 VIENA (Áustria) - Publicação do relatório mensal da Opep -  07H00

