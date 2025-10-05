Sanae Takaichi deve se tornar a primeira mulher a liderar o Japão

Ex-ministra foi eleita para comandar o governista Partido Liberal Democrático, abrindo caminho para ela se tornar premiê.O Partido Liberal Democrático (PLD), que governa atualmente o Japão, escolheu neste sábado (04/10) a conservadora linha-dura Sanae Takaichi como líder da legenda, abrindo caminho para ela se tornar a primeira mulher a assumir o cargo de primeira-ministra do país. O PLD, que governou o Japão por quase todo o período pós-guerra, elegeu Takaichi, de 64 anos, para reconquistar a confiança de eleitores irritados com a inflação e atraídos por grupos de oposição que prometem estímulos à economia e repressão à imigração. Apesar de o PLD ter perdido a maioria absoluta no Senado japonês em julho, a oposição parece fragmentada demais para impedir Takaichi de ser eleita primeira-ministra, segundo a imprensa local. A votação parlamentar para escolher o sucessor de Shigeru Ishiba, que foi eleito premiê em outubro de 2024 e deixou o cargo após a derrota nas urnas, está prevista para 15 de outubro. Como a coalizão governista possui o maior número de cadeiras no parlamento, Takaichi é a favorita para assumir o cargo. Se eleita, ela será a quarta premiê japonesa em apenas cinco anos e a primeira mulher a comandar o país asiático. Takaichi, a única mulher entre os cinco candidatos para assumir a liderança do PLD, venceu o segundo turno contra o moderado Shinjiro Koizumi, de 44 anos, que é ministro da Agricultura. Desafios da nova líder Quando foi ministra de Segurança Econômica e de Assuntos Internos, Takaichi adotou uma agenda fiscal expansionista para a quarta maior economia do mundo. Ela assume um partido em crise, que vem perdendo seu eleitorado mais jovem. Pequenos partidos populistas de direita, especialmente o ultradireitista Sanseito, ganharam popularidade nos últimos anos. "Recentemente, tenho ouvido declarações duras em todo o país, dizendo que não sabemos mais o que o PLD representa. Esse senso de urgência me impulsionou. Eu queria transformar a ansiedade das pessoas sobre seu cotidiano e seu futuro em esperança", afirmou Takaichi. "Com todos vocês, inaugurámos uma nova era para o PLD." Takaichi, que afirma que sua heroína é Margareth Thatcher – a primeira mulher a se tornar primeira-ministra do Reino Unido – é defensora da estratégia conhecida como "abenomics", do falecido premiê Shinzo Abe, que prevê grandes gastos e uma política monetária flexível para impulsionar a economia. Após a sua vitória, Takaichi apresentou vários planos para cortar impostos e aumentar subsídios, mas disse que entendia a importância da prudência fiscal. Ela também prometeu honrar o acordo firmado com os Estados Unidos, que reduziu as taxas punitivas que seriam aplicadas ao país em troca de investimentos apoiados pelo contribuinte japonês. Nacionalista e com uma visão revisionista, Takaichi também é a favor da revisão da constituição pacifista do país. Ela prometeu ainda viajar mais para o exterior, se eleita, para mostrar que o "Japão está de volta". Ela também pretende aumentar o número de mulheres em seu gabinete. A líder do PLD e provável primeira-ministra do Japão terá de enfrentar questões como o envelhecimento da população japonesa, a colossal dívida do país, a economia em crise e as crescentes preocupações com a imigração. cn (Reuters, DPA, AFP, Lusa)