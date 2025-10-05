Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Primeira fase das conversas com Hamas deve ser concluída ainda nesta semana, diz Trump

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou há pouco, pelo Truth Social, que houve "discussões muito positivas" com o Hamas e com diversos países de todo o mundo, incluindo nações árabes e muçulmanas, para buscar a libertação de reféns e o fim da guerra em Gaza.

Ainda segundo o presidente americano, as negociações "foram muito bem-sucedidas e avançaram rapidamente". Ele acrescentou que equipes técnicas devem se reunir novamente nesta segunda-feira, no Egito, para trabalhar nos "detalhes finais" do acordo e que a primeira fase das conversas deve ser concluída ainda nesta semana.

Na mesma publicação, Trump fez um apelo pela agilidade nas tratativas: "Peço a todos que se movam rápido. O tempo é essencial ou um derramamento de sangue maciço se seguirá - algo que ninguém quer ver", frisou.

Trump afirmou que continuará acompanhando o que chamou de "conflito secular", destacando que o objetivo central das conversas é "finalmente alcançar a paz no Oriente Médio".

