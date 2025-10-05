Primeira fase das conversas com Hamas deve ser concluída ainda nesta semana, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou há pouco, pelo Truth Social, que houve "discussões muito positivas" com o Hamas e com diversos países de todo o mundo, incluindo nações árabes e muçulmanas, para buscar a libertação de reféns e o fim da guerra em Gaza.

Ainda segundo o presidente americano, as negociações "foram muito bem-sucedidas e avançaram rapidamente". Ele acrescentou que equipes técnicas devem se reunir novamente nesta segunda-feira, no Egito, para trabalhar nos "detalhes finais" do acordo e que a primeira fase das conversas deve ser concluída ainda nesta semana.