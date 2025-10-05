Nevasca deixa centenas de pessoas presas no Monte Everest
Uma forte nevasca atinge o Monte Everest, no Tibete, desde sexta-feira, 3. Centenas de pessoas ficaram presas ao tentar escalar a montanha. Parte delas já foi resgatada, segundo informou a televisão estatal chinesa neste domingo, 5.
A Televisão Central da China (CCTV) divulgou que ao menos 350 pessoas já estão seguras, enquanto as autoridades mantêm contato com outras 200.
A agência de notícias local Jimu News estima que quase mil pessoas ficaram presas. As autoridades realizam o resgate por etapas, com orientação e assistência de equipes especializadas.
Moradores da região vêm ajudado as equipes de resgate a remover a neve que bloqueava o acesso à trilha, de acordo com a Jimu News.
Outubro é mês de alta temporada para visitas ao Everest. A nevasca, no vale a cerca de 4,2 mil metros de altitude, ocorreu durante o feriado de oito dias referente ao Dia Nacional da China.