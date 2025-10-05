Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nevasca deixa centenas de pessoas presas no Monte Everest

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

Uma forte nevasca atinge o Monte Everest, no Tibete, desde sexta-feira, 3. Centenas de pessoas ficaram presas ao tentar escalar a montanha. Parte delas já foi resgatada, segundo informou a televisão estatal chinesa neste domingo, 5.

A Televisão Central da China (CCTV) divulgou que ao menos 350 pessoas já estão seguras, enquanto as autoridades mantêm contato com outras 200.

A agência de notícias local Jimu News estima que quase mil pessoas ficaram presas. As autoridades realizam o resgate por etapas, com orientação e assistência de equipes especializadas.

Moradores da região vêm ajudado as equipes de resgate a remover a neve que bloqueava o acesso à trilha, de acordo com a Jimu News.

Outubro é mês de alta temporada para visitas ao Everest. A nevasca, no vale a cerca de 4,2 mil metros de altitude, ocorreu durante o feriado de oito dias referente ao Dia Nacional da China.

