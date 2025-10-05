Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Negociador-chefe do Hamas, Khalil al-Hayya chega ao Egito

Autor AFP
O negociador-chefe do Hamas, Khalil al-Hayya, chegou ao Egito neste domingo (5), à frente de uma delegação, informou o movimento islamista palestino, antes de iniciar diálogos indiretos com Israel sobre a troca de reféns por prisioneiros e um cessar-fogo em Gaza.

O movimento palestino informou que a delegação chegou "para iniciar negociações sobre os mecanismos para um cessar-fogo, a retirada de forças de ocupação e a troca de prisioneiros".

