Mais de 60 mortos na Índia e Nepal por deslizamentos de terra após fortes chuvas

As inundações e os deslizamentos de terra são comuns durante a temporada de monções no sul da Ásia, mas especialistas afirmam que a mudança climática aumenta sua frequência, gravidade e impacto.

Pelo menos 63 pessoas morreram no norte da Índia e no Nepal devido a deslizamentos de terra causados por chuvas fortes, informaram as autoridades locais dos respectivos países neste domingo(4).

No distrito indiano de Darjeeling, localizado no estado de Bengala Ocidental, no norte, "mais de 20 pessoas perderam a vida", informou Harsh Vardhan Shringla, um deputado da Câmara Alta da Índia. As chuvas colapsaram pontes e destruíram estradas, descreveram as autoridades.

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, afirmou que a situação estava sendo monitorada e expressou seu pesar pela "perda de vidas".

A tempestade também atingiu o Nepal, onde pelo menos 43 pessoas morreram até agora "em desastres causados pelas chuvas", informou à AFP Shanti Mahat, porta-voz da autoridade nacional de gestão de riscos de desastres do país.

Algumas regiões estão inundadas desde a sexta-feira, o que levou as autoridades a alertarem para possíveis enchentes em vários rios.