Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Irã diz apoiar 'qualquer iniciativa' para 'a autodeterminação do povo palestino'

Irã diz apoiar 'qualquer iniciativa' para 'a autodeterminação do povo palestino'

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Irã afirmou, neste domingo (5), que apoia "qualquer iniciativa" que facilite "a autodeterminação do povo palestino", antes do início de negociações no Egito entre Israel e o movimento islamista Hamas para pôr fim à guerra na Faixa de Gaza.

O Irã "sempre apoiou qualquer iniciativa propensa a pôr fim à limpeza étnica, aos crimes de guerra e aos crimes contra a humanidade em Gaza e a abrir a via para a realização do direito à autodeterminação do povo palestino", informou o ministério iraniano das Relações Exteriores em um comunicado.

A pasta acrescentou que o governo está disposto a participar do envio de ajuda humanitária para Gaza.

ap-sbr/cls/eg/val/mvv

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar