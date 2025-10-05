Greta e membros de flotilha que ia para Gaza alegam maus-tratos; Israel nega

A flotilha de 42 navios era formada por mais de 450 ativistas, entre eles a sueca Greta Thunberg e a deputada federal do Brasil Luizianne Lins (PT-CE).

Os ativistas da flotilha que pretendia chegar à Faixa de Gaza, mas foi interceptada por Israel, denunciam maus-tratos durante o período em que estiveram detidos por guardas israelenses. O governo israelense nega as denúncias, chamando-as de "mentiras descaradas".

No sábado, 04, dois ativistas que participaram de uma flotilha que levava ajuda humanitária a Gaza e foram detidos junto com a Greta fizeram a denúncia de que ela estaria sofrendo maus tratos durante sua detenção. Ao chegar à Turquia após serem deportados, eles disseram à agência de notícias Reuters que testemunharam Greta sendo empurrada e forçada a usar uma bandeira israelense, porém não apresentaram provas.

O governo Netanyahu, que realiza um bloqueio terrestre, marítimo e aéreo em Gaza, interceptou todos os barcos que rumavam a Gaza e realiza trâmites para a deportação dos ativistas detidos, que chama de "provocadores". Segundo a chancelaria israelense, "a própria Greta e outros detidos se recusaram a agilizar sua deportação e insistiram em prolongar sua permanência sob custódia".

Israel enfrentou condenação internacional por conta da interceptação dos cerca de 40 barcos da flotilha, que resultou na detenção de mais de 450 ativistas. Na sexta-feira, 03, o governo Lula Brasil denunciou Israel no Conselho de Direitos Humanos da ONU por conta da interceptação de flotilha.

Israel já deportou ao menos 170 ativistas que estavam nos barcos e quer finalizar as deportações "o mais rápido possível", mesmo em meio a tentativas de obstrução, segundo o Ministério das Relações Exteriores. Os ativistas são das mais diversas nacionalidades, incluindo brasileiros, norte-americanos e de países da Europa, Oriente Médio, Ásia e África.