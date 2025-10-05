Drones misteriosos invadem espaço aéreo da Otan e alarmam Europa

Voos misteriosos de drones sobre o espaço aéreo dos países membros da União Europeia nas últimas semanas alarmaram o público e as autoridades. As invasões do espaço aéreo da Otan, algumas delas atribuídas à Rússia, atingiram uma escala sem precedentes no mês passado. Algumas autoridades europeias descreveram os incidentes como um teste de Moscou à resposta da Otan, o que levantou questões sobre o grau de preparação da aliança contra a Rússia.

Em 10 de setembro, um enxame de drones russos voou para o espaço aéreo da Polônia, forçando aeronaves da Otan a decolarem para interceptá-los e abater alguns dos dispositivos. Foi o primeiro encontro direto entre a Otan e Moscou desde que a Rússia lançou sua guerra total contra a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022. Dias depois, jatos da Otan escoltaram três aviões de guerra russos para fora do espaço aéreo da Estônia. Desde então, sobrevoos ocorreram perto de aeroportos, instalações militares e infraestruturas críticas, entre outros locais, em outras partes do continente, levando os ministros da defesa europeus a concordarem em desenvolver uma "barreira de drones" ao longo de suas fronteiras para melhor detectar, rastrear e interceptar drones que violam o espaço aéreo europeu. A Rússia foi responsabilizada por alguns deles, mas nega que algo tenha sido feito de propósito ou que tenha desempenhado algum papel. As autoridades europeias não divulgaram muitos detalhes sobre as invasões de drones, com algumas delas só reconhecendo publicamente os sobrevoos dias depois.

Em outras ocasiões, as autoridades não conseguiram confirmar uma denúncia de avistamento. Em um determinado momento, as autoridades dinamarquesas foram inundadas com 500 denúncias de avistamentos em 24 horas - algumas das quais acabaram sendo apenas estrelas no céu. Os países estão se esforçando para descobrir como responder no momento, incluindo avaliar se devem permitir que as autoridades abatam os drones. Aqui está o que sabemos sobre alguns dos recentes avistamentos de drones:

Fechamento de aeroportos em toda a Europa O aeroporto de Munique, na Alemanha, reabriu na manhã de sábado, 04, depois que as autoridades o fecharam na noite anterior pela segunda vez em menos de 24 horas, após dois novos avistamentos de drones. Esperava-se que os atrasos continuassem ao longo do dia, e pelo menos 6.500 passageiros foram afetados pelo fechamento durante a noite. Na Dinamarca, drones sobrevoaram o aeroporto de Copenhague em 22 de setembro, causando uma grande interrupção no tráfego aéreo de entrada e saída do maior aeroporto da Escandinávia.

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, disse que não se podia descartar o envolvimento da Rússia, chamando-o de "o ataque mais grave à infraestrutura crítica dinamarquesa até o momento". Enquanto isso, um relato de avistamento de drone ocorreu na mesma noite no aeroporto de Oslo, na Noruega, forçando todo o tráfego a uma única pista. As autoridades estavam investigando se havia uma ligação entre os dois grandes aeroportos. Instalações militares dinamarquesas no alvo