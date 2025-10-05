Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com lesão na perna, Sinner abandona Masters 1000 de Xangai

Com lesão na perna, Sinner abandona Masters 1000 de Xangai

Autor AFP
AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

O tenista italiano Jannik Sinner, atual campeão do Masters 1000 de Xangai, desistiu da edição de 2025 neste domingo (5) devido a uma lesão sofrida durante a partida contra o holandês Tallon Griekspoor (nº 31). 

Sinner se machucou numa corrida lateral, ao tentar alcançar uma bola no final do segundo set, que perdeu por 7 a 5, após ter vencido o primeiro no tie-break (7/3). 

Depois de passar vários minutos no vestiário, ele retornou à partida, mas, mancando cada vez mais, decidiu abandonar o torneio no quinto game do terceiro set. 

Sua desistência, após o desfalque de última hora do espanhol Carlos Alcaraz, que também sofreu uma lesão pouco antes do início do torneio, deixa o torneio sem os números 1 e 2 do mundo.

