Trump adverte Hamas que 'não vai tolerar nenhum atraso' na aplicação de seu plano

Autor AFP
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu o Hamas, neste sábado (4), que "não vai tolerar nenhum atraso" na aplicação do seu plano para a libertação dos reféns mantidos na Faixa de Gaza. 

Trump expressou satisfação em uma mensagem publicada em sua plataforma, Truth Social, de que "Israel tenha interrompido temporariamente os bombardeios para dar uma oportunidade à libertação dos reféns e a um acordo de paz". 

"O Hamas deve agir rapidamente, caso contrário, todas as opções serão consideradas. Não vou tolerar nenhum atraso", acrescentou.

