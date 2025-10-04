Talibã restaura telecomunicações após ordenar apagão no Afeganistão

Depois de 48 horas de apagão imposto pelo grupo fundamentalista para combater "imoralidade", fontes locais relatam retomada da conectividade. Corte provocou caos em empresas, mercados e bancos.Após 48 horas de um apagão nas telecomunicações atribuído à repressão imposta pelo grupo fundamentalista Talibã, as redes de telefonia móvel e a internet foram restauradas nesta quarta-feira (01/10) no Afeganistão. O serviço de telefonia móvel e a internet foram cortados nesta segunda-feira sem aviso prévio, paralisando negócios e deixando os afegãos ainda mais isolados do resto do mundo. O apagão ocorreu semanas depois de o governo começar a cortar as conexões de internet de alta velocidade em algumas províncias sob o pretexto de combater a "imoralidade", por ordem do obscuro líder supremo do Talibã, Hibatullah Akhundzada. No entanto, ainda há confusão em torno do estado atual da conectividade à internet no Afeganistão, depois de algumas redes serem aparentemente restauradas. A agência de notícias Associated Press noticiou anteriormente o que alegava ser uma declaração do Talibã negando relatos de que o apagão foi uma ação deliberada e afirmando que os antigos cabos de fibra ótica estão desgastados e sendo substituídos. Mais tarde, porém, descobriu-se que a declaração era falsa. Jornalistas da agência de notícias AFP, contudo, relataram nesta quarta-feira que os sinais de celular e wi-fi haviam retornado às províncias de todo o país, incluindo Kandahar, no sul, Khost, no leste, Ghazni, no centro, e Herat, no oeste. Na noite de quarta-feira, centenas de afegãos saíram às ruas da capital, Cabul, espalhando a notícia de que a internet havia retornado. Apagão como forma de combate à "imoralidade" Este foi o primeiro corte nas telecomunicações desde que o Talibã retornou ao poder em 2021e voltou a impor uma versão fundamentalista da lei islâmica no Afeganistão. As conexões de internet já vinham funcionando de maneira extremamente lenta ou intermitente nas últimas semanas. A Netblocks, uma organização que monitora a segurança cibernética e a governança da internet, disse que o apagão aprecia ser "consistente com a desconexão intencional do serviço", com a conectividade caindo para 1% dos níveis normais. Nesta quarta-feira, a Netblocks postou uma atualização no X, afirmando que "dados da rede ao vivo mostram a restauração parcial da conectividade da internet no Afeganistão em meio a protestos após um apagão nacional de telecomunicações de dois dias". "O incidente ocorre enquanto a liderança do Talibã aplica novas regras de 'imoralidade' às operadoras de telecomunicações", afirmou o grupo. Impacto no comércio, bancos e serviços O corte levou ao fechamento de empresas, aeroportos e mercados, enquanto os bancos e os correios não tinham condições de operar. Os afegãos não conseguiram se comunicar dentro ou fora do país, e muitas famílias impediram seus filhos de irem à escola em meio às incertezas. A ONU afirmou nesta terça-feira que a paralisação "deixou o Afeganistão quase completamente isolado do mundo exterior" e pediu às autoridades que restabelecessem o acesso. Em 16 de setembro, quando os primeiros serviços de internet foram cortados em algumas regiões no norte do país, um porta-voz da província de Balkh disse que a proibição havia sido ordenada pelo líder do Talibã. "Esta medida foi tomada para prevenir o vício; opções alternativas serão implementadas em todo o país para atender às necessidades de conectividade", escreveu o porta-voz nas redes sociais. "Estudos recentes no Afeganistão descobriram que os aplicativos de internet afetaram gravemente os fundamentos econômicos, culturais e religiosos da sociedade", disse. rc (AP, AFP)