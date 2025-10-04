ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Israel continua sua ofensiva em Gaza apesar do pedido de Trump e familiares de reféns para cessar ataques

JAPÃO POLÍTICA: Takaichi é eleita líder de seu partido e pode se tornar a primeira mulher premiê do Japão

Israel anunciou neste sábado(4) que continua suas operações na Cidade de Gaza e alertou aos deslocados para não retornarem, apesar do apelo de Donald Trump para interromper "imediatamente" os bombardeios após o Hamas ter aceitado seu plano de paz.

O Hamas declarou na sexta-feira sua disposição em iniciar negociações imediatas para a libertação dos reféns israelenses mantidos em Gaza e o fim da guerra, como parte do plano proposto por Donald Trump.

TÓQUIO:

Takaichi é eleita líder de seu partido e pode se tornar a primeira mulher premiê do Japão

A conservadora Sanae Takaichi, conhecida por suas posturas nacionalistas, fez alusão, neste sábado (4), a uma "nova era", ao se tornar líder do partido do governo no Japão e se posicionar como a primeira mulher chefe do Executivo deste país asiático.

SÃO PAULO:

Caipirinha suspensa: casos de intoxicação por metanol geram medo no Brasil

Dos bares chiques de São Paulo às praias do Rio de Janeiro, os consumidores estão em alerta por uma onda de intoxicações por bebidas alcoólicas adulteradas que podem ser fatais.

FRANKFURT:

Aeroporto de Munique retoma voos após segunda suspensão por alerta de drones

O aeroporto de Munique, no sul da Alemanha, retomou "progressivamente" os voos neste sábado(4), mas são esperados atrasos depois de ter fechado na sexta-feira pela segunda noite consecutiva devido a um alerta de drones, após vários incidentes semelhantes na Europa.

PARIS:

Farmácia natural: o surpreendente instinto de cura dos animais

No campus de uma universidade da Cidade do México, os tentilhões (Haemorhous mexicanus) coletam guimbas de cigarro para desinfectar seus ninhos, aproveitando o efeito repelente da nicotina para combater os carrapatos.

