Netanyahu espera retorno de todos os reféns retidos em Gaza 'nos próximos dias'

Autor AFP
Tipo Notícia

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse, neste sábado (4), esperar que todos os reféns retidos em Gaza possam voltar para suas casas "nos próximos dias".

"Espero que nos próximos dias possamos trazer de volta todos os nossos reféns (...), durante a festividade do Sucot", afirmou Netanyahu em uma declaração televisionada. Ele assegurou que "a pressão militar e diplomática" tinha obrigado o Hamas a aceitar a libertação dos cativos.

A festividade judaica do Sucot começa na segunda-feira e dura até a segunda-feira seguinte.

