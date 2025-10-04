Netanyahu diz que negociadores de Israel para Gaza estão a caminho do Egito

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse, neste sábado (4), que deu instruções aos negociadores para viajar ao Egito e manter diálogos sobre um acordo para Gaza.

"Dei instruções à equipe de negociação para que vá ao Egito concluir os detalhes técnicos. A intenção é limitar as negociações a uns poucos dias", afirmou Netanyahu em uma declaração televisionada, sem detalhar quando aconteceriam estes diálogos.