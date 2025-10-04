Líder do Tren de Aragua é capturado no México

Em fevereiro, os Estados Unidos incluíram em sua lista de organizações terroristas estrangeiras este grupo criminoso transnacional especializado em sequestros, extorsões e assassinatos.

Um operador da quadrilha criminosa venezuelana Tren de Aragua, acusado de vários feminicídios, entre outros crimes, foi detido no México com outros dois colaboradores diretos, informaram as autoridades neste sábado (4).

O preso, identificado como Nelson Arturo N, é apontado como "líder e principal operador no México" desta quadrilha, além de estar vinculado a crimes de "tráfico de pessoas, venda de narcóticos, homicídio, sequestro e extorsão", segundo um comunicado conjunto das autoridades.

Nelson "é considerado o autor intelectual e material de diversos feminicídios", destacou, por sua vez, o secretário de Segurança, Omar García Harfuch, em sua conta no X.

Os detidos operavam nos estados de Puebla, Morelos, Estado do México (no centro do México) e em diversos municípios da capital, acrescentou García.

Nelsón Arturo N, de 29 anos, cuja nacionalidade não foi informada, também era procurado por crimes contra a saúde e associação criminosa.