Lesão de Yamal é complicada e Flick não define data de retorno ao Barcelona

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, admitiu neste sábado (4) que a lesão do atacante Lamine Yamal não é fácil de curar e não quis dar uma data para o retorno do jovem craque aos gramados. Após ser convocado pelo técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, na sexta-feira, o clube 'blaugrana' informou que o jogador não havia se recuperado da dor na virilha e, portanto, perderia a partida deste fim de semana contra o Sevilla e estimou o tempo de recuperação de Yamal de "duas a três semanas".

Após este anúncio, a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou que Yamal está fora dos dois jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, na próxima semana, contra Geórgia e Bulgária. "Com esta lesão não é fácil. Não é uma lesão muscular. Não sabemos se ele estará de volta em duas, três ou quatro semanas. Não sei se ele estará de volta para 'El Clásico'", no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, no dia 26 de outubro, disse Flick em entrevista coletiva neste sábado. "Temos que administrar os minutos. Ele vai trabalhar com a equipe de recuperação. Será passo a passo. Veremos como ele evolui", acrescentou. O atacante de 18 anos, que terminou em segundo lugar na votação para a Bola de Ouro (atrás do francês Ousmane Dembélé), se lesionou jogando pela Espanha durante o período da Data Fifa de setembro e perdeu quatro partidas antes de retornar no último fim de semana.

"Conversei com ele. Está melhor hoje, mas não está bem", acrescentou Flick sobre Yamal. Flick chegou a criticar o técnico da Espanha, Luis de la Fuente, por tê-lo feito jogar durante a última pausa internacional, apesar de estar com dores e precisar de infiltrações. O treinador espanhol afirmou na sexta-feira que acredita que Flick teria "mais empatia" por seu trabalho, já que também treinou a seleção alemã, mas o alemão manteve suas palavras.