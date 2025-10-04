Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Juíza bloqueia ordem de Trump para mobilizar Guarda Nacional em Portland

Juíza bloqueia ordem de Trump para mobilizar Guarda Nacional em Portland

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Uma juíza federal bloqueou neste sábado a mobilização de soldados da Guarda Nacional na cidade americana de Portland, suspendendo temporariamente uma ordem do mês passado do presidente Donald Trump, que tinha o objetivo de combater a imigração ilegal.

Trump, que já enviou militares a Los Angeles e Washington, afirma que essas medidas são necessárias para conter a criminalidade e os protestos contra sua campanha de deportações em massa.

A juíza distrital Karin Immergut determinou que o presidente e os funcionários federais estão "temporariamente proibidos" de realizar o envio a Portland, principal cidade do estado do Oregon. A medida vale até o próximo dia 18.

Karin afirmou que os protestos em Portland não representam um "perigo de rebelião", e que "o corpo de segurança regular" pode lidar com esses incidentes.

Portland é a quarta cidade governada por democratas onde Trump tenta mobilizar a Guarda Nacional, depois de Los Angeles, Washington e Memphis. No mês passado, o Oregon entrou com uma ação judicial para bloquear o envio militar.

sla/tmt/phs/val/cjc/lb

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar