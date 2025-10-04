Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Israel confirma que deportou à Turquia outros 137 ativistas da flotilha para Gaza

AFP Autor
Israel informou neste sábado(4) que deportou outros 137 ativistas que faziam parte da flotilha com destino a Gaza, após iniciar as expulsões na sexta-feira. 

A flotilha Global Sumud (resiliência em árabe) partiu em setembro de Barcelona com ativistas como Greta Thunberg e personalidades políticas, com a intenção de levar ajuda a este território palestino que, segundo a ONU, enfrenta situação de fome. 

No entanto, Israel impõe um bloqueio naval ao redor do território, onde há quase dois anos trava uma guerra com o movimento islamista palestino Hamas, que começou após o ataque de 7 de outubro. 

A Marinha israelense começou na quarta-feira a interceptar os barcos que se aproximavam de Gaza e a deter os mais de 400 ativistas que viajavam neles, encerrando na sexta-feira o cerco à última embarcação. 

O Ministério das Relações Exteriores israelense declarou que "outros 137 provocadores da flotilha Hamas-Sumud foram deportados hoje para a Turquia", em uma publicação no X. 

Israel informou na sexta-feira que deportou quatro ativistas italianos, os primeiros entre os centenas de detidos nos navios. 

As autoridades israelenses anunciaram após interceptar os barcos que os membros da flotilha - que incluía ativistas da Espanha, Brasil, México e Argentina, entre outras nacionalidades - seriam expulsos. 

O Ministério das Relações Exteriores da Turquia informou neste sábado que 36 cidadãos turcos que faziam parte da flotilha Global Sumud retornariam ao país em um voo especial. O Ministério turco especificou que haverá cidadãos de terceiros países a bordo deste voo. 

Segundo uma fonte diplomática turca, trata-se de cidadãos dos Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Argélia, Marrocos, Itália, Kuwait, Líbia, Malásia, Mauritânia, Suíça, Tunísia e Jordânia. 

O chanceler da Itália, Antonio Tajani, informou no X que há 26 italianos neste grupo de pessoas expulsas de Israel em um voo charter. 

A intercepção da flotilha desencadeou manifestações em várias capitais, de Brasília a Buenos Aires, Paris, Roma e Berlim.

