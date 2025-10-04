Inter de Milão goleia Cremonese (4-1) e assume 4º lugar na Serie A

Com uma goleada por 4 a 1 sobre o Cremonese, aberta pelo argentino Lautaro Martínez neste sábado (4), a Inter de Milão se igualou em pontos aos líderes da Serie A: Milan, Napoli e Roma, que jogam no domingo pela sexta rodada do campeonato. Após vencer o Slavia Praga na Liga dos Campeões na terça-feira (3 a 0), com dois gols de 'El Toro', os 'nerazzurri' confirmaram a boa fase com a terceira vitória consecutiva no Italiano, enquanto o time recém-promovido sofreu sua primeira derrota.

Depois de uma série de partidas sem brilho, nas quais chegou a ficar fora do time titular, Lautaro Martínez parece ter reencontrado sua melhor forma. Ele abriu o placar neste sábado, no estádio Giuseppe Meazza, aos seis minutos, mandando para a rede a primeira de três assistências do atacante francês Ange-Yoan Bonny. Jogador-chave nos quatro gols, Bonny marcou o segundo (38') antes de dar assistência para os italianos Federico Dimarco (55) e Nicolo Barella (57) no início do segundo tempo, fechando a goleada. Os visitantes marcaram o gol de honra nos minutos finais (88'). Com 12 pontos, a Inter está na quarta colocação, empatada com o líder Milan, que enfrenta a Juventus (5ª, 11 pontos) no jog de maior destaque do domingo.

O atual campeão Napoli (2º, 12 pontos) vai enfrentar o lanterna Genoa, enquanto a Roma (3ª, 12 pontos) visita a Fiorentina (17ª, 3 pontos). --- Jogos da 6ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação: - Sexta-feira:

Hellas Verona - Sassuolo 0 - 1 - Sábado: Parma - Lecce 0 - 1

Lazio - Torino 3 - 3 Inter - Cremonese 4 - 1 (15h45) Atalanta - Como