Drones provocam cancelamento de voos no aeroporto de Munique

Episódio afetou mais de 30 voos e cerca de 3 mil passageiros. Violação do espaço aéreo é a mais recente de uma série de incursões de drones na Europa atribuídas à Rússia.O aeroporto de Munique, na Alemanha, voltou a funcionar normalmente na madrugada desta sexta-feira (03/10, horário local) após ter suas atividades interrompidas em decorrência do avistamento de drones na noite anterior, levando ao cancelamento ou desvio de rota de mais de 30 voos e deixando cerca de 3 mil passageiros à deriva. O episódio é o mais recente de uma série de eventos semelhantes em aeroportos na Europa. Dinamarca e Noruega também suspenderam voos nos últimos dias por temer riscos à aviação civil decorrentes de drones não identificados que sobrevoaram a região. Outros países europeus também registraram violações recentes de seu espaço aéreo por drones. A Rússia, que tem sido apontada como suspeita, nega que esteja por trás das ações. Ao comentar o assunto na quinta-feira, antes do fechamento do aeroporto de Munique, o presidente russo Vladimir Putin brincou que não enviaria mais drones à Dinamarca. As operações do aeroporto de Munique foram retomadas às 5h da manhã do horário local (meia-noite de Brasília), segundo informou um porta-voz à agência de notícias AFP. "Passageiros afetados pelo fechamento ontem [quinta-feira] foram remarcados e voos cancelados ontem serão remarcados para hoje", afirmou. Já a Lufthansa informou que mudou a rota ou cancelou 19 voos por causa do episódio. A administração do aeroporto disse ter providenciado camas, cobertores e alimentação para os passageiros afetados. Caso está sob investigação Segundo a polícia, diversas pessoas avistaram drones no entorno do aeroporto por volta das 19h30 de quinta-feira (14h30 do Brasil), e depois às 20h30. O caso está sob investigação das autoridades alemãs, que disseram não ter informações sobre o número e o tipo de aparelhos avistados. O incidente ocorreu na véspera do feriado nacional da Reunificação alemã, celebrado em 3 de outubro, e no último fim de semana da Oktoberfest em Munique, que atrai centenas de milhares de visitantes a cada dia. A própria Oktoberfest chegou a ser fechada por meio dia na quarta-feira por ameaça de bomba. Na semana passada, autoridades alemãs já estavam em alerta após o avistamento de um "enxame" de drones sobre instalações militares e industriais do país. Países europeus temem que a guerra da Rússia na Ucrânia saia do controle e chegue a seus territórios. O presidente ucraniano Volodimir Zelenski havia dito na quinta-feira que as incursões de drones mostram que a Rússia está querendo "escalar" sua agressão. Chefes de Estado da União Europeia se reuniram nesta semana para debater como melhorar as defesas do bloco com a criação de um "muro antidrones". A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) também afirmou que aumentou a vigilância no Báltico após violações do espaço aéreo da aliança. ra (AFP, Reuters, dpa)

