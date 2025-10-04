Com gol de Igor Paixão, Olympique de Marselha vence Metz e é líder provisório do Francês

Os gols só vieram no segundo tempo, mas assim que Paixão, ex-Coritiba, abriu o placar (51'), os visitantes assumiram o controle da partida, ampliando rapidamente a vantagem com gols do dinamarquês Matt O'Riley (69') e do argelino Amine Gouiri (76').

O Olympique de Marselha deu continuidade à sua boa sequência neste sábado (4) ao vencer o Metz por 3 a 0, com destaque para o brasileiro Igor Paixão, que ajudou os comandados de Roberto De Zerbi a assumir a liderança provisória da Ligue 1 pela 7ª rodada.

Com 15 pontos, o OM está à frente do Paris Saint-Germain e do Lyon, que têm o mesmo número de pontos, mas um saldo de gols inferior, antes de seus respectivos jogos da Ligue 1 no domingo.

O Metz permanece na lanterna, com apenas dois pontos, sem ainda vencer.

Igor Paixão, de 25 anos, que havia marcado dois gols no meio da semana na goleada contra o Ajax pela Liga dos Campeões (4 a 0), se consolidou como a estrela do ataque do Olympique de Marselha, com um chute que desviou no zagueiro Sadibou Sané e foi parar no fundo da rede.

No domingo, o Lyon recebe o Toulouse às 10h00 (horário de Brasília) e o PSG visita o Lille (15h45), em partidas que decidirão qual time vai liderar o campeonato durante as próximas duas semanas de pausa internacional.