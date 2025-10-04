Aeroporto de Munique volta a funcionar neste sábado, 4, após sobrevoos suspeitos de drones

O aeroporto, um dos maiores da Alemanha, reabriu gradualmente a partir das 7h, horário local de sábado, mas esperam-se atrasos nos voos ao longo do dia. Os aviões normalmente começam a decolar às 5h.

O Aeroporto de Munique, na Alemanha, reabriu na manhã deste sábado, 4, após as autoridades fecharem na noite anterior pela segunda vez em menos de 24 horas, devido a mais sobrevoos suspeitos de drones, disse o aeroporto, em um comunicado. O caso é o mais recente de misteriosas invasões de drones no espaço aéreo de países-membros da União Europeia (UE).

Pelo menos 6.500 passageiros foram impactados pelo fechamento noturno de sexta para sábado, disse o aeroporto. Na véspera, de quinta para sexta-feira, o fechamento afetou quase 3.000 passageiros.

As autoridades não conseguiram fornecer imediatamente qualquer informação sobre quem era o responsável pelos drones.

O incidente foi o mais recente de uma série de sobrevoos misteriosos de drones sobre aeroportos, bem como outros locais de infraestrutura crítica em vários países membros da União Europeia (UE). Drones também foram avistados durante a noite na Bélgica, acima de uma base militar, e um incidente com drone em Oslo, capital da Noruega, que é membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), mas não faz parte da UE, tandt, mmbém afetou voos lá no final do mês passado.

Não ficou imediatamente claro quem está por trás dos sobrevoos, mas autoridades europeias expressaram preocupações de que eles estejam sendo realizados pela Rússia, embora alguns especialistas tenham notado que qualquer pessoa com drones poderia estar por trás deles. As autoridades russas rejeitaram as alegações de envolvimento, inclusive em incidentes recentes de drones na Dinamarca.