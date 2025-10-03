Ultradireita alcança 1° lugar em pesquisa na Alemanha
O partido ultradireitista Alternativa para a Alemanha (AfD) está pela primeira vez empatado na preferência dos eleitores com a coligação conservadora formada pela União Democrata Cristã (CDU) – do chanceler federal Friedrich Merz – e sua legenda-irmã bávaraUnião Social Cristão (CSU) . Segundo a pesquisa Deutschlandtrend realizada pelo instituto Infratest Dimap e pela emissora alemã ARD, divulgada nesta quinta-feira (02/10), a AfD e a CDU/CSU estão à frente com 26%. Em seguida, aparecem o Partido Social-Democrata (SPD), com 15%; os Verdes, com 12% e o A Esquerda, com 10%. As legendas Aliança Sarah Wagenknecht (BSW) e o Partido Liberal Democrático (FDP) somam apenas 3% cada. A AfD ganhou um ponto percentual na comparação com a pesquisa realizada do mês anterior. De acordo com os dados, o partido ultradireitista conseguiu seu melhor resultado já registrado pela Deutschlandtrend. A CDU/CSU, por outro lado, perdeu um ponto. O SPD permaneceu inalterado, enquanto o Partido Verde subiu um ponto percentual e o A Esquerda também se manteve estável. Se a eleição fosse hoje, o BSW e o FDP estariam abaixo do limite de 5% para que um partido consiga obter uma cadeira no Bundestag (Parlamento alemão). Popularidade do governo em baixa A pesquisa também avaliou a satisfação dos alemães com o governo federal sustentado pela coalizão entre CDU/CSU e o SPD. O índice permanece baixo: três em cada quatro eleitores, ou 77%, estão pouco ou nada satisfeitos com o trabalho da coalizão. Apenas 20% estão satisfeitos ou muito satisfeitos. De acordo com os dados, estas são as avaliações mais baixas desde que o governo assumiu o poder em maio. A AfD, porém, se beneficia da avaliação ruim do governo. Pouco antes do 35º aniversário da Reunificação da Alemanha, nesta sexta-feira, a pesquisa indica que 61% estão muito satisfeitos ou satisfeitos com a Reunificação da Alemanha, enquanto 34% estão pouco ou nada satisfeitos. Nos estados do oeste da Alemanha, 64% estão muito satisfeitos ou satisfeitos com 31% menos ou nada satisfeitos. Já nos estados do leste da Alemanha – que formavam a antiga Alemanha Oriental –, apenas 50% se dizem satisfeitos a muito satisfeitos, e quase o mesmo número (46%) estão pouco ou nada satisfeitos. O instituto Infratest dimap entrevistou 1.306 eleitores alemães entre 29 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é de entre 2% e 3%. Dúvidas sobre o estado da democracia AfD se beneficia ao mesmo tempo da baixa aprovação do governo federal e das crescentes dúvidas sobre o funcionamento da democracia. Apenas 42% dos eleitores se dizem satisfeitos com o estado da democracia na Alemanha, enquanto 56% estão pouco ou nada satisfeitos. A insatisfação é maior entre os apoiadores da AfD, com 91%. A avaliação sobre qual seria a maior ameaça à democracia na Alemanha varia entre os eleitores de diferentes correntes políticas, Para os apoiadores da AfD, são principalmente as ações disfuncionais dos políticos, instituições e autoridades (35%) e a questão da migração (16%). Já os apoiadores de todos os outros partidos representados no Bundestag percebem o extremismo de direita e o populismo como a maior ameaça à democracia: 63% dos apoiadores do Partido Verde, 52% do A Esquerda, 51% do SPD e 39% dos apoiadores da CDU/CSU citaram essa questão primeiro lugar. Em segundo lugar, os apoiadores dos partidos tradicionais também apontam as ações disfuncionais dos políticos, instituições e autoridades, embora com percentuais significativamente mais baixos do que entre os apoiadores da AfD. rc/md (AFP, ots, DPA)