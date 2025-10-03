UE prolonga regime de sanções contra a Rússia por mais um ano

O Conselho Europeu decidiu nesta sexta-feira, 3, prolongar as medidas restritivas individuais contra responsáveis pelas ações desestabilizadoras da Rússia por mais um ano, até 9 de outubro de 2026.

Segundo a União Europeia, a ação vem à luz das contínuas atividades de Moscou, incluindo manipulação e interferência de informação estrangeira contra o bloco e seus estados membros e parceiros.