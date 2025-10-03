Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump falará sobre 'aceitação' do plano de paz pelo Hamas

Autor AFP
Autor
AFP Autor
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai fazer declarações sobre a "aceitação" do Hamas de sua proposta de paz para Gaza, segundo anunciou nesta sexta-feira (3) a secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt. 

"No Salão Oval: o presidente Trump responde à aceitação do Hamas de seu plano de paz", escreveu Leavitt na rede social X, junto com uma foto do republicano se dirigindo, de seu gabinete, às câmeras de televisão. "Estejam atentos!"

