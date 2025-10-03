Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que todos serão tratados "de maneira justa" em acordo de Gaza e agradece países

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que todos serão tratados "de maneira justa" no acordo de paz para Gaza e agradeceu aos países que contribuíram para que a proposta fosse possível, como Catar, Turquia, Arábia Saudita, Egito, Jordânia, em mensagem de vídeo publicada nesta sexta-feira.

"Este é um grande dia. Vamos ver como tudo vai acabar, ainda precisamos da palavra final e concreta, isso é muito importante", disse. "Todos os países estavam unidos em querer que esta guerra acabasse e buscar a paz no Oriente Médio, e estamos muito perto de conseguir isso. Obrigado a todos", acrescentou.

Trump disse estar ansioso para que os reféns voltem para suas casas e ressaltou que "este é um dia muito especial, talvez sem precedentes em muitos aspectos".

