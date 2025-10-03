Trump afirma que 'todos serão tratados de forma justa' sob plano para Gaza
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu nesta sexta-feira (3), em um breve discurso em vídeo, que "todos serão tratados de forma justa" de acordo com seu plano de paz para Gaza, ao qual o Hamas acaba de responder.
Em sua mensagem de pouco mais de um minuto transmitida em sua plataforma Truth Social, Trump também declarou: "Hoje é um grande dia. Veremos como isso se desenvolve".
