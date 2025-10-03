Terremoto nas Filipinas deixa ao menos 72 mortos

Tremor de magnitude 6,9 deixou centenas de feridos e desabrigados. País, que é atingido por 20 tufões por ano, também se prepara para chegada de tempestade tropical.O número de mortos no terremoto que atingiu a região central das Filipinas subiu para 72 nesta quinta-feira (02/10). Os corpos das três últimas vítimas foram retirados dos escombros de um hotel que desabou durante a noite na cidade de Bogo, perto do epicentro do tremor de magnitude 6,9 registrado na última terça-feira. Segundo o Conselho Nacional de Redução e Gestão de Riscos de Desastres do país, não há novas informações de desaparecidos e as equipes de busca serão desmobilizadas. O presidente filipino Ferdinand Marcos voou para Bogo e prometeu construir um abrigo temporário para as cerca de 600 famílias que tiveram suas casas destruídas pelo terremoto. Outros 80 edifícios ficaram danificados. Também serão acomodadas milhares de pessoas cujas casas permaneceram estruturalmente intactas, mas que ainda correm risco devido a novos tremores que assolam a região. No final de setembro, as Filipinas já haviam sido atingidas por um supertufão que gerou devastação em diversas regiões do Pacífico Ocidental. Tempestade tropical se aproxima O serviço meteorológico das Filipinas também alertou nesta quinta-feira que um ciclone com ventos de 75 quilômetros por hora se aproxima da costa do país e deve se intensificar na manhã de sexta-feira, podendo causar inundações. Até o momento, 294 pessoas ficaram feridas e cerca de 20 mil deixaram suas casas no norte da província de Cebu. Muitas estão dormindo nas ruas. Segundo a defesa civil das Filipinas, porém, mais de 110 mil pessoas em 42 comunidades foram afetadas pelo terremoto e precisarão de assistência para reconstruir suas casas e restaurar seus meios de subsistência. Durante a visita a Bogo, Marcos também visitou um projeto habitacional parcialmente danificado que foi construído para atender sobreviventes do supertufão Haiyan de 2013, que deixou mais de 7 mil mortos e desaparecidos. O hospital provincial de Cebu também ficou danificado. Terremotos são uma ocorrência comum nas Filipinas, que estão situadas no "Círculo de Fogo" do Pacífico, um arco de intensa atividade sísmica que se estende do Japão ao Sudeste Asiático e atravessa a bacia do Pacífico. Em julho, um terremoto de magnitude 8,8 foi registrado no mesmo cinturão sísmico e atingiu regiões da Rússia, provocando ondas gigantes em outros países. Além disso, o país é atingido anualmente por cerca de 20 tufões e tempestades. gq/cn (afp, ap)