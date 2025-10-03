Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Técnico do Liverpool confirma lesão de Alisson, que não tem prazo para retorno

Autor AFP
AFP Autor
O goleiro brasileiro Alisson, do Liverpool, perderá vários jogos em outubro devido a uma lesão no músculo posterior da coxa, sofrida na derrota dos 'Reds' para o Galatasaray por 1 a 0 na Liga dos Campeões, anunciou o técnico do time inglês, Arne Slot, nesta sexta-feira (3).

"Alisson não faz parte do elenco para amanhã e não viajará ao Brasil para jogar por sua seleção" explicou Slot na véspera do jogo contra o Chelsea, em Stamford Bridge, pelo Campeonato Inglês.

De fato, o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, já não contava com o goleiro e não o incluiu na convocação que anunciou na última quarta-feira para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão.

Alisson se machucou ao fazer uma defesa no início do segundo tempo contra o Galatasaray e foi substituído pelo georgiano Giorgi Mamardashvili durante a derrota do Liverpool na última terça-feira, na Turquia, a segunda consecutiva após o revés diante do Crystal Palace na Premier League.

Slot não informou o período exato de ausência do goleiro brasileiro, mas disse que ficaria "surpreso" se ele estivesse disponível para o primeiro jogo após a data Fifa, o clássico contra Manchester United, no dia 19 de outubro.

Por sua vez, o atacante francês Hugo Ekitike, que também saiu machucado na derrota para os turcos, treinou nesta sexta-feira e será relacionado para enfrentar o Chelsea, informou o treinador dos 'Reds'.

Antes da sétima rodada do Campeonato Inglês, o Liverpool é o líder com dois pontos de vantagem sobre o Arsenal (2º).

