Suposto mentor de triplo feminicídio na Argentina é preso preventivamente no Peru

O peruano Pequeño J, acusado de ser o autor intelectual de um triplo feminicídio em Buenos Aires, aguardará em uma prisão no Peru a resolução do pedido de extradição por parte da Argentina, informou nesta sexta-feira (3) o Poder Judiciário. "Ordena-se nove meses de detenção preventiva para fins de extradição contra Tony Valverde, pelo suposto delito de homicídio agravado de três mulheres em Buenos Aires, Argentina", declarou o juiz Cristhian Chumpitaz.

"Existem suficientes elementos de convicção para a detenção, entre eles o perigo de fuga devido à pena que é atribuída, que varia entre 15 e 35 anos", acrescentou. O magistrado o enviou para uma prisão na cidade de Cañete, ao sul de Lima. Na semana passada foram encontrados nos arredores de Buenos Aires os corpos enterrados e mutilados de duas jovens mulheres e uma adolescente, um crime que abalou a sociedade argentina. O crime foi transmitido ao vivo pelas redes sociais para um grupo de 45 usuários. O Ministério Público peruano havia pedido nove meses de prisão preventiva até que seja finalizado o processo de extradição de Valverde, que estava vestido com uma camiseta branca e escoltado por dois policiais em uma delegacia ao sul da capital, onde acompanhou a audiência de forma remota.