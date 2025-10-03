Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Starmer pede que acordo de paz para Gaza seja implementado "sem demora"

Autor Agência Estado
O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, pediu para que o acordo de paz para Gaza seja implementado "sem demora", após o Hamas dizer que concorda em libertar os reféns israelenses. A declaração foi publicada oficialmente nesta sexta-feira.

"Agora temos a oportunidade de pôr fim aos conflitos, de os reféns regressarem a casa e de a ajuda humanitária chegar àqueles que dela tanto necessitam", afirma o texto, que menciona que a sinalização do grupo rebelde "é um avanço significativo". "Apoiamos firmemente os esforços do presidente dos EUA, Donald Trump, que nos aproximaram mais da paz do que nunca", acrescenta.

Segundo Starmer, o Reino Unido está pronto para apoiar novas negociações e trabalhar em prol de uma paz sustentável para israelenses e palestinos.

