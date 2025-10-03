Sean Diddy Combs é sentenciado a 4 anos de prisão após audiência com choro e apelo dos filhos

Sean Diddy Combs, o rapper no centro de um dos mais publicizados julgamentos do mundo da música, foi sentenciado a 4 anos e 2 meses de prisão. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira, 3, pelo juiz Arun Subramanian em uma audiência em Nova York, nos Estados Unidos. Combs, de 55 anos, considerado um magnata do hip-hop que já comandou um vasto império empresarial, foi condenado em julho por duas acusações de transporte para fins de prostituição após o julgamento de oito semanas.

Ele também enfrentava acusações mais graves, de tráfico sexual e conspiração para extorsão, das quais foi absolvido. A promotoria do caso acusava o rapper de coagir mulheres a relações sexuais indesejadas com prostitutos, auxiliado por uma equipe de funcionários. A sentença, que oficializou o tempo de 50 meses na prisão e uma multa de 500 mil dólares, foi decidida após uma audiência marcada por horas de argumentação da defesa, com um vídeo de 11 minutos que fez Diddy chorar e depoimentos de seis filhos do rapper. Antes do anúncio da sentença, o próprio Combs se dirigiu ao juiz e pediu por "misericórdia". A promotoria pedia que o executivo recebesse ao menos 11 anos de prisão, enquanto a defesa apelava por uma pena de 14 meses - vale pontuar que Diddy já cumpriu mais de um ano de prisão desde que foi preso em setembro de 2024. Diddy e Cassie Ventura enviaram cartas ao juiz

Antes mesmo da audiência nesta sexta, Combs fez uma apelo por leniência em uma carta enviada ao juiz na quinta, 2, argumentando que foi "humilhado" pelo julgamento e que "nunca cometeria um crime novamente". "Estes foram os dois anos mais difíceis da minha vida, e não tenho ninguém a culpar por minha realidade e situação atual além de mim mesmo", escreveu o rapper. Foi a primeira vez que Combs fez qualquer declaração substancial sobre o caso. Na carta, o executivo também pediu desculpas pelo sofrimento causado a Cassie Ventura, cantora e ex-namorada de Combs que o acusou de abusos físicos e psicológicos.

Ela também enviou uma carta ao juiz na quinta, pedindo que ele considerasse "as muitas vidas que Sean Combs desestabilizou com seu abuso e controle." Como foi a audiência sobre a sentença de Diddy Já nesta sexta, a audiência começou com uma fala de abertura do juiz Arun Subramanian, declarando que não via razões para se desviar das diretrizes de pena, que indicariam para um período de seis a sete anos de prisão.

Em seguida, a promotoria argumentou por uma pena mais severa, demonstrando ceticismo com relação à carta de Combs. "Parece que a defesa está tentando abafar as vozes das vítimas em favor de testemunhas de caráter", disse a promotora Christy Slavik. Slavik também afirmou que o respeito de Diddy pela lei é "apenas da boca para fora", alegando que ele já teria marcado compromissos em Miami na próxima semana, mesmo sem a sentença ser anunciada. Já o argumento da defesa foi longo e apelou para o lado emocional ao falar sobre o rapper perante o juiz. A advogada de defesa Nicole Westmoreland disse que ele é "apenas um homem e cometeu alguns erros" e que "está focado e arrependido."