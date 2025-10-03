Savinho renova com Manchester City até 2031

O atacante brasileiro Savinho renovou seu contrato com o Manchester City até 2031, com opção de ampliação por mais 12 meses, informou o clube inglês nesta sexta-feira (3). O jogador de 21 anos despertou o interesse do Tottenham na última janela de transferências, mas o City recusou uma proposta de 70 milhões de euros (R$ 438 milhões na cotação atual).

Vindo do Girona na temporada passada, Savinho marcou três gols e deu 13 assistências em 48 partidas em seu primeiro ano com os 'Citizens'. Na atual temporada, marcou um gol em jogo da Copa da Liga Inglesa. "Estou muito orgulhoso de assinar este novo contrato com o City. É muito especial saber que Pep [Guardiola, treinador] e o clube têm tanta confiança em mim", declarou o jogador no anúncio da renovação. "Acho que tenho muito a melhorar. Ainda sou jovem e estou ansioso para continuar aprendendo. Sei que trabalhar com Pep e sua comissão técnica me ajudará a me desenvolver como jogador", observou.