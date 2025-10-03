Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rússia lança maior ataque contra rede de gás da Ucrânia desde 2022

Autor AFP
AFP
Tipo Notícia

A Rússia realizou, na noite de quinta-feira, seu maior ataque contra a rede de gás da Ucrânia desde a operação iniciada por Moscou em 2022, informou nesta sexta-feira (3) a empresa estatal de gás.

Cerca de 35 mísseis e 60 drones foram lançados contra instalações de gás no leste e no centro da Ucrânia no "maior ataque massivo contra a infraestrutura de produção de gás desde o início da guerra", indicou a empresa ucraniana Naftogaz em um comunicado.

"Uma parte importante de nossas instalações está danificada. Alguns danos são críticos", lamentou o diretor-geral do grupo, Serguei Koretski, no Facebook, denunciando "o terror deliberado" de Moscou dirigido contra locais civis.

Tags

ucrânia

