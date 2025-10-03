Reino Unido em estado de alerta após ataque à sinagoga de Manchester

O Reino Unido está nesta sexta-feira (3) em estado de "alerta" para garantir a segurança de uma comunidade judaica preocupada, após o ataque ocorrido na quinta-feira a uma sinagoga em Manchester, no norte da Inglaterra, onde duas pessoas foram assassinadas. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, visitou o local da tragédia acompanhado por sua esposa, Victoria, que é judia.

O chefe de governo não fez nenhuma declaração no local, mas na quinta-feira afirmou que seu país deve "superar" um crescente antissemitismo. O agressor, morto pela polícia, foi identificado na quinta-feira à noite como Jihad Al-Shamie, um britânico de origem síria de 35 anos, que nunca havia sido relacionado ao extremismo islamista. - Três detidos - Três suspeitos de envolvimento no atentado, dois homens com cerca de trinta anos e uma mulher de cerca de sessenta, foram detidos na quinta-feira.

As duas pessoas falecidas no ataque, cujos nomes foram revelados nesta sexta-feira pela polícia local, eram Adrian Daulby, de 53 anos, e Melvin Cravitz, de 66 anos, membros da comunidade judaica de Manchester e residentes no bairro de Crumpsall, onde está localizada a sinagoga de Heaton Park. O responsável pela polícia de Manchester, Stephen Wilson, também indicou que uma das vítimas pode ter sido atingida por um disparo das forças de segurança que intervieram para neutralizar o agressor. O atentado ocorreu na manhã de quinta-feira, quando a sinagoga estava bastante movimentada devido à celebração de Yom Kipur.

O agressor atropelou com seu veículo pessoas que estavam em frente ao edifício, antes de sair do carro e começar a esfaquear várias delas. Outras três vítimas do ataque continuavam hospitalizadas nesta sexta-feira com ferimentos graves, segundo a polícia, que especificou que uma foi esfaqueada, outra atropelada pelo carro do agressor, e a terceira atingida por um disparo das forças de segurança. Após o ataque, as autoridades reforçaram a segurança nos locais de culto e outros espaços comunitários judaicos.

"Estamos em estado de alerta máximo", declarou nesta sexta-feira à Sky News a ministra do Interior, Shabana Mahmood, que visitou o local do atentado na noite de quinta-feira. - "Sabíamos que isso podia acontecer" - Próximo à sinagoga, muitos cidadãos deixaram buquês de flores e mensagens de condolências.