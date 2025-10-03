Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

R.Tcheca realiza eleições legislativas com bilionário 'trumpista' como favorito

AFP Autor
Os tchecos começaram a votar, nesta sexta-feira (3), em uma eleição legislativa de dois dias na qual tudo indica que o partido do autodenominado "trumpista" Andrej Babis sairá vitorioso.

O partido ANO do bilionário Babis, cofundador juntamente com o húngaro Viktor Orban do grupo Patriotas pela Europa no Parlamento Europeu, lidera as pesquisas com mais de 30% dos votos.

Em segundo lugar nas sondagens, a coalizão de centro-direita "Juntos", do primeiro-ministro em fim de mandato Petr Fiala, conta com 20% das intenções de voto.

O possível retorno ao poder do bilionário ex-primeiro-ministro (2017-2021) marcaria uma mudança na política da República Tcheca em relação à Ucrânia.

Até agora, este país da Europa Central, membro da União Europeia e da Otan, tem apoiado Kiev diante da invasão russa. Também acolheu mais de 500 mil refugiados ucranianos, dos quais 300 mil ainda vivem no país, o que representa um recorde proporcional à sua população.

Mas Babis prometeu pôr fim à ajuda à Ucrânia. Muitos eleitores acusam o governo de coalizão de centro-direita do premiê Fiala de ignorar os problemas internos enquanto oferece apoio à Ucrânia.

Se o partido de Babis ficar em primeiro mas não conseguir a maioria, poderá tentar formar coalizão com o partido de extrema direita Liberdade e Democracia Direta (SPD), que, segundo as pesquisas, obteria cerca de 12%.

As urnas ficam abertas nesta sexta-feira até às 20h GMT (17h de Brasília) e serão reabertas no sábado às 6h GMT (3h de Brasília). Os resultados serão divulgados na noite de sábado.

